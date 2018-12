Albero cade su seggiovia, paura in Val Seriana

Montagna





Milano, 30 dic. (AdnKronos) – Una persona e’ rimasta ferita in val Seriana, in provincia di Bergamo, dopo che un albero e’ caduto appoggiandosi sui cavi della seggiovia agli Spiazzi di Gromo, bloccandola. Una persona ha riportato la frattura di un femore e’ stata portata in ospedale in codice verde. Numerosi sciatori sono rimasti bloccati sui seggiolini. La seggiovia, dopo circa un’ora, ha ripreso a girare. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, il soccorso alpino e diverse ambulanze. “E’ in corso l’evacuazione da parte del Soccorso Alpino degli sciatori bloccati su una seggiovia in Val Seriana, in provincia di Bergamo, in seguito alla caduta di un albero” twitta il Soccorso Alpino. ”Sul posto i tecnici del #Cnsas e l’elisoccorso”.

(Adnkronos)