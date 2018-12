SNAI, Serie A: Lazio-Torino, tris biancoceleste a 1,70. Sampdoria, vola a 13 un’altra impresa con la Juve

(Milano, 28 dicembre 2018) – La squadra di Inzaghi e’ sola al quarto posto dopo due successi consecutivi: all’Olimpico e’ favorita per infilare il terzo. Colpo Toro a 5,00 – Bianconeri nettamente avanti, 1,22, contro i blucerchiati, che quasi sei anni fa riuscirono a portar via i tre punti dallo Stadium

Milano, 28 dicembre 2018 – La Lazio punta a confermare il quarto posto, dove si e’ insediata in solitaria grazie a due vittorie di fila, il Torino prova a rimettersi in carreggiata per la zona Europa League e magari guardare piu’ in alto grazie a un colpo esterno. Nella sfida di domani sera all’Olimpico prevalgono le ragioni biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha ritrovato forma e risultati e viaggia spedita nelle previsioni degli analisti SNAI, che danno a 1,70 la loro terza vittoria di fila. Si sale a 3,75 per il pareggio, mentre al Toro non basta il fatto di essere ancora imbattuto in trasferta: la quota granata sale a 5,00. I precedenti piu’ recenti giocati nella Capitale spingono su una sfida carica di gol (1-3, 3-1,3-0 i risultati delle ultime tre sfide all’Olimpico): l’Over, almeno tre reti complessive, vale 1,70, il Goal (la possibilita’ di vedere entrambe a segno, e’ proposto a 1,63. Quanto alle ambizioni finali, la Lazio e’ nettamente in corsa per un posto Champions, dato a 2,20, il Torino tra le prime quattro e’ un’opzione da 20 volte la scommessa.

Juve-Samp, Quagliarella ci prova – Dopo tre vittorie di fila anche la Samp nutre ambizioni Champions, ma dovra’ metterle alla prova all’Allianz Stadium, contro la capolista Juventus. bianconeri Sono nettamente favoriti, anche dopo il mezzo scivolone di Bergamo: il ritorno al successo vale 1,22 appena e il pareggio arriva gia’ a 6,25. Difficile considerare l’ipotesi ‘2’, a 13, anche se bisogna ricordare che la Samp appartiene alla ristretta cerchia di squadre (otto, tra cui Real Madrid e Bayern Monaco) capaci di battere i bianconeri nel loro nuovo stadio, nel gennaio del 2013. Ottima la propensione offensiva di entrambe: la Juve ha il miglior attacco del campionato con 36 reti fatte, la Samp risponde con 31. Una partita da Over vale 1,55. Fabio Quagliarella e’ il grande ex da tenere d’occhio, visto che contro il Chievo, di tacco, e’ andato a segno per l’ottava volta di fila in campionato. Il nono centro consecutivo e’ valutato 4,50.

Napoli e Inter a quota ok – Turni facili per le inseguitrici della Juventus. Il Napoli vola basso in casa contro il Bologna, a 1,27, contro il 5,50 sul pareggio e l’11 per il colpo emiliano. Inter in trasferta ad Empoli: il ‘2’ pagherebbe 1,50, il pari 4,25 e il successo dei toscani 6,25.

