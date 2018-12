Veneto: zaia, il 2019 anno dell’autonomia, olimpiadi e rinascita montagna (2)

(AdnKronos) – ‘Il 2018 – ha aggiunto Zaia – si e concluso con la tragedia dei danni del maltempo, che abbiamo gia quantificato in un miliardo 769 milioni di euro, ma l’anno che sta per arrivare dovra essere quello della rinascita della nostra montagna. In questa partita il Governo c’e, e i finanziamenti hanno cominciato ad arrivare e continueranno a farlo nel prossimo biennio. Poi c’e la grande gara di solidarieta di cittadini e imprese, non ancora finita, che ha gia portato altri aiuti per quasi 3 milioni di euro. Anche grazie all’attenzione che ci hanno dedicato i media regionali, capaci di portare all’attenzione nazionale una tragedia che rischiava di rimanere relegata ai margini, tutti si sono resi conto di cosa sia successo nelle vallate, al punto che le Regioni che avrebbero potuto beneficiare dei proventi dell’sms solidale, hanno deciso con grande sensibilita di lasciare tutto al Veneto ‘.

‘Della rinascita della Montagna – ha proseguito Zaia – fa parte anche la grande partita della candidatura di Milano-Cortina a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Dobbiamo continuare a fare squadra con la stessa convinzione e intensita che ci ha portato avanti fino al successo della presentazione al Cio a Tokio, perche l’avversaria, Stoccolma, e molto forte. Se riusciremo a vincere questo insidioso slalom speciale, potremo davvero parlare di rinascita della montagna veneta ‘.

