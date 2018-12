Maltempo: veneto, 6 mln di euro ai comuni colpiti

Venezia, 21 dic. (AdnKronos) – Il commissario delegato per l’emergenza maltempo che ha recentemente colpito il Veneto, Luca Zaia, informa che sono stati accreditati a circa un centinaio di comuni fondi per complessivi 5,9 milioni di euro a copertura degli interventi d’urgenza dagli stessi sostenuti nei primi giorni degli eventi di ottobre-novembre. Si tratta di un acconto dei 6,5 milioni assegnati in questa fase ai Comuni quale quota delle prime risorse, pari a 15 milioni, attribuite al Veneto dal Dipartimento nazionale della protezione civile.

“Ringrazio i sindaci – sottolinea Zaia – per i lavori svolti e la dedizione profusa nell’affrontare le rilevanti problematiche conseguenti ai danni provocati dal maltempo sui loro territori. L’accreditamento di questi importi e solo un piccolo atto per fare capire alle amministrazioni che non sono sole neppure in questa fase”.

“Inoltre – aggiunge – va rivolto un plauso anche alle strutture regionali, dirette dall’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che sono riuscite ad accreditare queste somme in tempo utile per non mettere in difficolta i bilanci comunali”.

