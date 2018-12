Bob Sinclar per Natale a Padova 2018

E’ Bob Sinclar, dj e produttore discografico francese di fama mondiale, per la prima volta a Padova l’artista internazionale scelto per l’appuntamento piu’ atteso del Natale a Padova. L’appuntamento e’ per giovedi sera 20 dicembre, in piazza Garibaldi, con un evento speciale aperto gratuitamente al pubblico.

Un grande regalo di Natale per la citta’ di Padova, in uno show che riproporra’, in una notte, tutti i piu’ grandi successi che hanno scalato le classifiche mondiali.

Piazza Garibaldi si trasformera’, ancora una volta, in un’arena musicale sotto le stelle, dal grande impianto scenografico, pronta ad ospitare migliaia di persone, come in occasione dello scorso Natale, quando la citta’ ha avuto l’onore di ospitare Giorgio Moroder, altro grande pluripremiato protagonista della scena internazionale ad aver impreziosito le festivita’ della citta’ del Santo.

Bob Sinclar, dopo essersi guadagnato la fama come disk jockey tra i piu’ apprezzati e rispettati di tutto il mondo, giunge al grande successo nel 2005 con la canzone Love Generation ottenendo il prestigioso World Music Award come miglior dj al mondo.

Nella sua lunga carriera ricca di successi e milioni di dischi venduti, 87 milioni di visualizzazioni su YouTube, milioni di follower sul web, 9 album all’attivo e dopo aver firmato piu’ di 60 hit che hanno scalato la vetta delle classifiche di tutto il mondo, Bob Sinclar puo’ vantare collaborazioni con grandi star della musica internazionale come: Daft Punk, Sean Paul, Mika, Lionel Ritchie, Pitbull, Cerrone, Steve Edwards, Shabba Ranks, Shaggy, Axwell, Craig David, Master Gee e moltissimi altri.

Tra i brani piu’ famosi ricordiamo: Love Generation, Tik Tok, Rainbow of Love, I Wanna, LaLa Song, World Hold On, Back Again, Rock the Boat, fino ad arrivare al singolo Far l’Amore, popolarissimo remix del celebre brano portato al successo da Raffaella Carra’ nel 1976. Nell’estate 2018, il suo ultimo singolo I believe e’ stato uno dei singoli piu’ trasmessi dalle radio di tutto il mondo, totalizzando piu’ di 8 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Bob Sinclar, oltre ad essere uno dei produttore discografici piu’ apprezzati sulla scena internazionale, e’ testimonial Unicef, un artista amato da un pubblico trasversale, in grado di coinvolgere ed emozionare piu’ generazioni. Il dj set sara’ inoltre arricchito da uno spettacolare show di luci architetturali, mapping ed effetti speciali in grado di esaltare l’arredo urbano e l’esclusiva cornice di Piazza Garibaldi, in linea con i piu’ grandi spettacoli delle capitali europee.

Evento promosso dal Comune di Padova nell’ambito delle iniziative di “Natale a Padova, una Citta’ di Stelle”, in collaborazione con Future Vintage Festival, Zed Live, Superfly Lab e la media partner di Radio Company. Partner dell’iniziativa: EstEnergy, Despar, Itala Pilsen, Htc Los Angels e Forpress.

Dalle ore 19.00 alle 22.00, preshow musicale

Dalle ore 22.00 alle 23.30, dj set BOB SINCLAR

Dalle ore 23.30 alle 24.00, dj set di chiusura

Conclusione evento ore 24.00

IMPORTANTE: COMUNICAZIONE SICUREZZA

Il pubblico e’ invitato a raggiungere l’area con congruo anticipo, al fine di ottimizzare l’afflusso. Saranno predisposti controlli all’entrata dell’area transennata effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle forze dell’ordine. All’interno dell’area sara’ garantita la sicurezza del pubblico grazie al controllo e all’operato del personale, che regolera’ l’ingresso dell’area in base al numero di presenze previste dalla normativa.

In particolare:

al fine di garantire la sicurezza dei presenti all’evento, e’ stata fatta richiesta dagli organi competenti di circoscrivere l’area spettacolo. A capienza raggiunta sara’ possibile vedere lo show e sostare nell’area di fronte a La Rinascente;

a tal proposito, chiediamo alle persone che intendono fruire dello spettacolo al di fuori dell’area suddetta, di sostare su piazza Garibaldi (fronte Rinascente) e di lasciare i passaggi liberi sotto il portico (lato ODS Store – Foot Locker) e via San Fermo (fronte Louis Vuitton) per l’eventuale intervento del personale di competenza in caso si ritenesse necessario;

non sara’ possibile introdurre vetro, bottiglie, biciclette, ombrelli, oggetti appuntiti e che possano arrecare danno agli altri all’interno dell’area.

Verra’ inoltre installata una torre con ledwall all’altezza di circa meta’ della Rinascente (via Cavour), in modo da dare la possibilita’ al pubblico di poter seguire in diretta la performance di Bob Sinclar anche dal Liston, senza congestionare ulteriormente piazza Garibaldi e le zone circostanti.

EST ENERGY: “IO DONO ENERGIA” CHRISTMAS EDITION

Per giovedi 20 dicembre, dalle 10 alle 23 in Piazza Cavour a Padova torna l’iniziativa “Io dono energia” Christmas Edition l’evento benefico organizzato da EstEnergy, partner dell’evento clou del Natale a Padova, Future Christmas con dj set di Bob Sinclar. Sara’ questa l’ultima occasione attraverso un simpatico e semplice videogame per qualsiasi tipo di pubblico per dare il proprio contributo ad una buona causa, che quest’anno e’ rivolta alle popolazioni venete colpite dalla recente ondata di maltempo, tema che ha dato vita all’iniziativa, giunta quest’anno alla terza edizione.

Vi invitiamo percio’ a partecipare gratuitamente all’iniziativa: piu’ persone giocheranno piu’ EstEnergy versera’ denaro sul conto corrente “Regione Veneto – Veneto in ginocchio per maltempo ott. – nov. 2018”.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

