Natale: polizia di stato scende in campo per salvaguardare shopping online (2)

Si tratta di consigli particolarmente utili all'avvicinarsi del Natale e del Capodanno quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo per i regali e in particolare per le case vacanza.

“Del resto, che la scelta di acquistare in rete sia legata anche alla possibilita di ottenere risparmi, oltre che alla comodita – afferma Alessandra Belardini Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto – non e una sorpresa: alcune ricerche confermano che il modello dell’acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati o con prezzi scontati, si e talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono ad inserirsi con false vendite”. “Per questo motivo – conclude Belardini – il nostro obiettivo e aiutare anche chi non e esperto a comprare in totale tranquillita”.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni scende quindi in campo con un opuscolo che offre alcuni utili e pratici consigli, suggerimenti per muoversi tra i negozi online. Il vademecum sara disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di P.S. on line e sulle relative pagine facebook e twitter.

