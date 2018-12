Natale: a padova salta il blocco del traffico, nonostante lo smog

Padova, 20 dic. (AdnKronos) – A Padova salta il blocco del traffico, deciso in precedenza dall’amministrazione comunale a causa del livello di smog. L’Arpav ha emesso oggi il bollettino del livello di allerta PM10 che prevede lo stato di allerta arancione come previsto dall’Accordo di Bacino firmato anche dalla Regione Veneto. Ma il Comune di Padova, visto il periodo natalizio, ritiene dal 21 al 26 dicembre di applicare le limitazioni al traffico previste dal livello di allerta verde.

“Natale e un momento importante per le nostre famiglie e per tutti i padovani – sottolinea il Sindaco Sergio Giordani – Le persone si ricongiungono, stanno assieme, creano comunita. Questo e il bene davvero importante che va tutelato, senza mettere in difficolta nessuno, non tanto i volumi di affari che vengono sempre dopo le nostre tradizioni e il calore degli affetti e delle relazioni, che in questo periodo ci possiamo e dobbiamo tutti godere con la giusta serenita. Per questo, a mio pieno rischio e in via del tutto eccezionale, ho deciso di assumermi la responsabilita di derogare le restrizioni del traffico”.

“Una scelta suffragata anche da dati oggettivi quali la sospensione del trasporto pubblico nel giorno di natale e la chiusura di scuole, uffici pubblici e grandi impianti industriali in occasione del ponte. Stavolta mi espongo io per i miei cittadini, ma e l’ultima perche questo porto delle nebbie creato dai livelli superiori deve finire, le misure di contrasto allo smog vanno normate con maggiore coraggio e omogeneita dalla Regione, senza lasciare zone grigie di indeterminatezza che portano solo a un inaccettabile scaricabarile sui Sindaci”, sottolinea.

(Adnkronos)