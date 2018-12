Melegatti: zaia, a ruba i pandoro, un gran regalo di natale

Verona, 20 dic. (AdnKronos) – ‘Un grande regalo di Natale, da dedicare a tutti i lavoratori della Melegatti e, come buon auspicio e augurio, a tutti coloro che stanno vivendo un momento di difficolta lavorativa ‘. Cosi il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua soddisfazione per le ottime notizie di mercato che giungono dalla Melegatti, storica azienda dolciaria veronese, i cui Pandoro, sfornati in 500 mila pezzi, stanno avendo un successo superiore a ogni aspettativa.

‘Quella di Melegatti – aggiunge il Governatore – e stata una vicenda sofferta, arrivata a un passo dall’epilogo peggiore, e risolta grazie alla determinazione ferrea dei suoi lavoratori e alla lungimiranza di un’impresa che ha creduto nella possibilita di un miracolo. Il resto l’ha fatto la gente che, capito con grande sensibilita il dramma vissuto, ha voluto dare il suo contributo acquistando tantissimi di quei Pandori che hanno rischiato di non esserci piu, e che mi auguro invece ci saranno sempre sulle tavole dei veneti e degli italiani ‘.

(Adnkronos)