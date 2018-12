Este: Dicembre – L’Amministrazione informa circa il superamento del primo livello di allerta (arancione) della qualit dell’ar…

Dicembre – L’Amministrazione informa circa il superamento del primo livello di allerta (arancione) della qualità dell’aria per il PM10

Negli ultimi giorni le concentrazioni di PM10 hanno superato in modo continuativo la media giornaliera di 50 µg/m3. In particolare, si sono registrati cinque superamenti consecutivi e viene dunque attivato il livello di allerta arancio, in conformità con quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano sottoscritto dalla Regione Veneto (DGRV 836/2017).





Da venerdì 21, scattano quindi le misure temporanee del 1° livello di allerta che prevedono, oltre a quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale n. 179 del 23.10.2018, seguenti ulteriori divieti:



divieto di circolazione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Le restrizioni del precedente periodo di nessuna allerta (verde) si applicano anche nelle giornate di sabato e domenica ed in tutti i giorni festivi;



divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;



divieto di effettuare combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182. comma 6 bis, del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune;



divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:



– cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;



– box, garage, depositi;



divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, anche quello di rilasciare le relative deroghe;



divieto di lavaggio strade con temperature inferiori a 3°C.

Saranno potenziati i controlli sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Tutte le informazioni sono disponibili anche nella home page del sito ARPAV, compresa la previsione delle concentrazioni di PM10 per i prossimi giorni, stimata dal modello SPIAIR, che elabora la previsione dei principali inquinanti atmosferici a scala regionale.