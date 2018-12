Maltempo: da intesa spaolo, 100 mln a federlegno per sostegno filiera (3)

(AdnKronos) – ‘Il ciclone Vaia ha ancora una volta evidenziato l’importanza di strutturare una politica nazionale di lungo respiro che miri ad una gestione attiva del nostro patrimonio forestale: solo attraverso un rilancio di tutti gli anelli della filiera e possibile valorizzare le potenzialita delle foreste italiane. Dissesto idrogeologico, funzione ricreativa e sociale, nonche processi di utilizzazione forestale sono aspetti che devono caratterizzare lo sviluppo del nostro comparto industriale, anche alla luce di un progressivo cambiamento climatico della fascia temperata – sottolinea Marco Vidoni, Presidente di Assolegno – La collaborazione con Intesa Sanpaolo si inserisce nelle molte attivita portate avanti da FederlegnoArredo in termini di valorizzazione dei soprassuoli boschivi nazionali al fine di garantire uno sviluppo e sostegno alle imprese del settore nell’affrontare le prossime sfide del mercato. ‘

‘Nel mese di novembre abbiamo svolto numerosi incontri nel Triveneto con i diversi attori del territorio per ascoltare sia le necessita piu immediate per affrontare l’emergenza sia quelle indispensabili per rilanciare una attivita economica importante per le nostre valli montane, in un’ottica di sistema consapevoli dell’importanza di fare squadra – ha dichiarato Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, FriuliVG e TrentinoAA Intesa Sanpaolo -. Una buona cura del patrimonio boschivo aiuta a rilanciare l’economia montana e nel contempo a mantenere curato l’assetto idrogeologico. Come banca del territorio, ci sentiamo responsabili anche del patrimonio naturale delle nostre montagne e mettiamo a disposizione specifici prodotti finanziari per andare incontro alle esigenze della filiera del legno”.

(Adnkronos)