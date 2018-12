Lo shopping online e’ “the nightmare before Christmas”: secondo Kaspersky Lab sono stati compromessi i dati bancari di un terzo delle pe

(Roma, 18 dicembre 2018) – Il periodo dello shopping sfrenato e’ cominciato a novembre con il Black Friday, prosegue con gli acquisti dei regali per Natale e le spese per Capodanno e si chiudera’ con i saldi previsti a gennaio. In questo periodo dell’anno, pero’, e’ importante tenere a mente che i cybercriminali, che hanno come obiettivo le credenziali bancarie degli utenti e i loro account sui siti di shopping online, potrebbero ‘fare tombola – proprio durante il periodo delle feste. Secondo il nuovo report di Kaspersky Lab, dal titolo ‘From festive fun to password panic: Managing money online this Christmas – (1), comprare online e’ una delle attivita’ piu’ popolari su Internet, seconda solo allo scambio di email. Se da una parte il 98% delle persone coinvolte dallo studio in Italia dimostra di essere consapevole delle minacce finanziarie che possono annidarsi online, dall’altra, il 32% ha gia’ messo le proprie credenziali bancarie nelle mani sbagliate.

La comodita’ dello shopping online puo’ essere davvero molto allettante, ma alcune persone sono ancora preoccupate circa la sicurezza dei loro pagamenti online. Sfortunatamente le loro preoccupazioni sono fondate: un’indagine condotta da Kaspersky Lab ha rivelato che, del 32% di coloro che hanno ammesso di aver subito un furto delle loro credenziali bancarie, ben un quarto di loro (27%) non ha mai recuperato il proprio denaro. Tra i fattori che potrebbero mettere a rischio le finanze degli utenti, troviamo la difficolta’ nel tenere sotto controllo le proprie credenziali, dopo averle utilizzate su varie piattaforme di e-commerce e la varieta’ dei metodi di pagamento disponibili.

Fare shopping online e’ come visitare un enorme centro commerciale dove gli utenti possono acquistare da dozzine di diverse piattaforme per l’e-commerce. Non sorprende, percio’, che gli acquirenti facciano fatica a tenere sotto controllo i dettagli dei loro pagamenti online. Quasi la meta’ degli utenti italiani coinvolti dallo studio di Kaspersky Lab (48%) e’ soprattutto preoccupata dall’eventualita’ che i criminali informatici possano accedere proprio alle loro credenziali bancarie online. Tuttavia, circa la meta’ degli intervistati (48%) ammette di aver dimenticato o di non aver neanche cercato di ricordare su quali siti o quali applicazioni abbia effettivamente condiviso le proprie credenziali.

Cercando di rendere le credenziali di pagamento online facili da reperire e da ricordare, un utente su cinque (29%) preferisce salvarle su uno dei suoi dispositivi. Questa tendenza rende piu’ agevole l’inserimento di quelle stesse credenziali quando si fa shopping, cosi’ da non doversi preoccupare di perderle. Tuttavia, nel caso in cui il dispositivo venisse perso o rubato, l’utente rischierebbe non solo di perdere i suoi dati personali, ma anche i suoi soldi, dal momento che qualcuno potrebbe accedere al suo account bancario se trovasse le credenziali salvate nelle note dello smartphone.

La vasta gamma di metodi di pagamento online da’ agli acquirenti di beni e servizi anche la liberta’ di scegliere quello che piu’ preferiscono. I metodi preferibili restano le carte di debito e credito, il trasferimento diretto fra conti bancari e i digital wallet come PayPal. Tuttavia, stanno prendendo piede anche altri metodi di pagamento. Lo shopping frequente, ad esempio, permette alle persone di accumulare punti attraverso programmi fedelta’, usati per acquistare nuovamente dallo stesso retailer. Inoltre, grazie agli smartphone e agli smartwatch, i clienti non devono piu’ portare con se’ ne’ il portafoglio, ne’ soldi in contanti, ne’ carte fisiche. Questo nuovo fenomeno ha aiutato la diffusione di dispositivi di pagamento ‘contactless – , come PayPass ed ApplePay, utilizzati regolarmente da un terzo degli acquirenti coinvolti dallo studio (30%).

‘La fine dell’anno e il periodo delle festivita’ natalizie sono un momento meraviglioso, durante il quale le persone acquistano molti regali per la famiglia e gli amici. Nessuno vuole che questo momento venga rovinato dall’eventuale perdita di denaro a causa di transazioni non sicure e truffe online – ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab. ‘Tutti dovremmo prestare molta attenzione ai nostri dati bancari e ai nostri pagamenti online, evitando di inserire le nostre credenziali su siti non affidabili o di fare acquisti online tramite dispositivi non protetti. –

Per acquistare online con serenita’, Kaspersky Lab raccomanda l’uso di una soluzione di sicurezza in grado di proteggere le transazioni online e tenere al sicuro i dati degli account in caso di acquisti digitali:

• Kaspersky Security Cloud e’ un esempio di come un software possa davvero adattarsi a tutte le sfide che un utente puo’ incontrare quando si tratta di tenere le sue finanze al sicuro. La soluzione protegge le informazioni delle carte di credito, aprendo un browser sicuro ogni volta che si acquista online e auto-compilando in maniera sicura tutti i dettagli di pagamento.

• Kaspersky Password Manager e’ pensato per mettere in sicurezza tutti gli aspetti della vita privata di ciascuno, comprese le credenziali bancarie: consente, infatti, agli utenti di accedere in maniera sicura alle proprie password, ai PIN e alle credenziali, da ogni luogo e da qualsiasi dispositivo, rendendo i pagamenti davvero veloci e sicuri.

La versione completa del report ‘From festive fun to password panic: managing money online this Christmas – e’ disponibile online sul sito di Kaspersky Lab.

(1) L’approfondimento ‘From festive fun to password panic: Managing money online this Christmas – deriva da ‘Kaspersky Lab Global IT Security Risks Survey 2018 – , uno studio condotto da Kaspersky Lab sulle abitudini dei consumatori attraverso il loro approccio alla sicurezza online dal punto di vista economico e finanziario. Lo studio e’ stato condotto su un campione di 12.448 consumatori in 22 paesi in tutto. I dati presenti nel comunicato stampa fanno riferimento al campione italiano preso in esame (pari a 500 consumatori).

