Consulenza finanziaria indipendente e strategie attive: i segreti di SoldiExpert SCF

(Milano, 18 dicembre 2018) – Milano, 18 Dicembre 2018 – I mercati cambiano continuamente e cio’ dovrebbe condizionare la pianificazione delle strategie d’investimento. Puo’ sembrare una riflessione banale, ma la maggior parte degli investitori (anche istituzionali) non ne tiene conto e opta per un approccio passivo. Scelta che puo’ costare cara.

Le corrette politiche di investimento prevedono invece un approccio attivo e flessibile. Lo confermano le oscillazioni dei mercati degli ultimi anni: dal 2008 al 2011 il contesto azionario ha vissuto fasi discendenti disastrose, perdendo anche dal 35% al 70% in pochi mesi.

Ed e’ appunto l’interpretazione dei mercati attenta al cambiamento a rappresentare un criterio guida del metodo di lavoro di SoldiExpert SCF, societa’ fondata a Milano nel 2001 e oggi tra i principali operatori nel settore della consulenza finanziaria indipendente a livello nazionale. SoldiExpert e’ una delle Scf (societa’ di consulenza finanziaria) italiane piu’ longeve, nonche’ una delle prime per numero di clienti, patrimonio sotto consulenza e risultati ottenuti.

Al suo interno operano professionisti qualificati e con anni d’esperienza nel settore che forniscono una consulenza finanziaria indipendente a Milano trasparente, flessibile e senza conflitto d’interessi. La societa’ non percepisce incentivi o retrocessioni da intermediari bancari, fondi o emittenti di prodotti. Viene remunerata esclusivamente dal cliente, che riceve consigli su come investire nel mercato azionario e obbligazionario, in Italia e all’estero.

SoldiExpert SCF, pionieri della consulenza finanziaria indipendente

I fondatori di SoldiExpert SCF sono Roberta Rossi e Salvatore Gaziano. Laureata in Economia Aziendale all’Universita’ Bocconi, Roberta si occupa di consulenza finanziaria da oltre 15 anni, mentre Salvatore e’ un pioniere della consulenza finanziaria indipendente online. Parte della sua notorieta’ e’ il risultato di posizioni scomode e controcorrente, associate ai casi di risparmio tradito (ovviamente prima che si palesassero come tali). Un esempio? Le azioni non quotate relative a istituti bancari come Veneto Banca e Popolare di Vicenza.

La carriera nel campo della consulenza finanziaria di Gaziano inizia a meta’ degli anni ’80 a Torino, citta’ natale e in cui all’epoca lavorava come giornalista economico e analista finanziario. Data questa esperienza quindi, oggi insieme al team di SoldiExpert, fornisce servizi di consulenza finanziaria indipendente a Torino e gestisce il blog MoneyReport. Da giugno 2018 e’ consigliere del comitato direttivo di Ascofind (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente).

Consulenza finanziaria personalizzata e continuativa in tutta Italia

A dispetto di quanto accade solitamente nel mondo del risparmio gestito, lo scopo di SoldiExpert non e’ limitarsi a replicare i trend dei mercati: la societa’ adotta un approccio attivo, razionale e scientifico, basato sull’andamento dei numeri e dei flussi. Le strategie messe a punto mirano alla massima crescita del capitale con una strategia di rischio controllata.

Obiettivi che la Scf ha dimostrato di saper raggiungere in quasi 20 anni di attivita’, ottenendo risultati migliori di quelli dei mercati. Per garantire assoluta trasparenza, la societa’ consente di confrontare, attraverso il sito soldiexpert.com, l’andamento delle sue strategie con il mercato.

Dopo un attento check up della situazione finanziaria, al cliente sono proposte le soluzioni che meglio si adattano al suo profilo. I servizi presentati comprendono assistenza finanziaria di tipo continuativo e consulenze una tantum, per la valutazione di specifiche questioni finanziarie.

Il parco clienti di SoldiExpert coinvolge l’intero panorama nazionale, con un significativo interessamento del Triveneto, in particolare della provincia di Padova. Nell’Italia centrale e’ invece Bologna una delle province in cui la societa’ vanta il maggior numero di clienti.

Gli esperti di SoldiExpert sono attivi nel capoluogo emiliano non solo per consueti i servizi di consulenza finanziaria indipendente, ma anche per i numerosi eventi a cui prendono parte (come ad esempio le conferenze del Traders’ Tour).

