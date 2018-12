Autonomia: businarolo (m5s), la lega si prenda le sue responsabilita

Venezia, 18 dic. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle non e contrario all’autonomia del Veneto, che ha sostenuto nel corso del referendum del 2017. La Lega si prenda le sue responsabilita ‘. ? il commento di Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, a dopo quanto dichiarato da alcuni esponenti del Carroccio negli ultimi giorni.

‘I fatti parlano chiaro – prosegue Businarolo – lo stesso ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che ha incontrato le categorie produttive venete lo scorso novembre, ha ribadito che il provvedimento va attuato. Da parte del M5S non ci sono obiezioni in tal senso, e i nostri amministratori locali, consiglieri regionali in primis, lo ricordano ogni giorno”.

“Dalla Lega arrivano solo illazioni, che tirano in ballo i nostri ministri. – conclude la deputata – Ricordo pero che molte delle materie richieste dal Veneto sono in mano a dicasteri di esponenti leghisti o comunque vicini al partito: a cominciare da quello dell’Interno. Loro a che punto sono? ‘.

(Adnkronos)