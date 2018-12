il Natale entra nel vivo. Bressa, ci stiamo distinguendo tra le citta’ del Nord-Est

Manca una manciata di giorni a Natale e Padova e’ entrata appieno nell’atmosfera delle feste, con tutte le attrazioni attive e una proposta in termini di eventi ricca e adatta a tutte le eta’.

Alcune delle attrazioni fisse ospiteranno nel weekend eventi speciali: al Villaggio degli Elfi e delle Fate ci sara’ musica dal vivo il 15 e 16 dicembre e spettacoli per bambini il 19. Nello stesso giorno la pista di pattinaggio fara’ da cornice anche all’esibizione del gruppo Baby pattinaggio artistico sul ghiaccio. Nel weekend Babbo Natale tornera’ al Villaggio Eremitani, mentre domenica 16 l’installazione in via Umberto I ospitera’ dei laboratori creativi per bambini. Attive anche le restanti attrazioni fisse (la Fiera di Natale nelle principali piazze del centro e Il Natale artigiano in piazza Capitaniato), come pure le iniziative inaugurate nelle scorse settimane, come le mostre “Prima di Babbo Natale” a Palazzo Zuckermann, “Presepe: scene di vita quotidiana” alle Scuderie di Palazzo Moroni e “Presepiando” lungo le vie della Cittadella francescana.

Fra gli eventi di spicco del weekend, da segnalare domenica 16 dicembre il secondo appuntamento con MoMArt, la Mostra mercato di manufatti artistici, fotografia e scultura che si svolgera’ sul Liston (tra via Cavour, via Santa Lucia e aree limitrofe), il primo appuntamento con la Mostra mercato artigianato artistico e antichi mestieri organizzata da Confartigianato in collaborazione con l’associazione Antichi mestieri (il 15 e 16 dicembre nel sottoportico della Chiesa dei Servi di via Roma) e il concerto Gospel voices family, organizzato da associazione Play nell’ambito de Il Natale dei balocchi (il 18 dicembre alle ore 18:00 davanti Palazzo Moroni). La musica sara’ una grande protagonista dei prossimi giorni di festeggiamenti: oltre al concerto gospel, la nostra citta’ ospitera’ il tradizionale Gran concerto di Natale con il Coro voci bianche Cesare Pollini (il 15 a Palazzo Sacco Armeni), il concerto itinerante della Street band (il 16 dicembre in varie zone del centro), la manifestazione Bacchiglione Beat in via Vandelli (il 15 dicembre) e lo spettacolo di danza Balla con Babbo Natale davanti Palazzo Moroni (il 16). Ultimo, ma non meno importante, lo show di Bob Sinclar in piazza Garibaldi, che il 20 dicembre fara’ ballare la citta’ con un dj set sotto le stelle di alto livello.

Ritornano anche gli eventi del Natale in Ghetto, con la distribuzione di dolci ai bambini e panettone, vin brule’ e prosecco agli adulti (il 15 dicembre dalle ore 16:00), e continuano le iniziative nei vari quartieri della citta’: fino al 22 dicembre la giuria incaricata proseguira’ i lavori di valutazione delle migliori vetrine di Ponte di Brenta, mentre in varie zone di Padova si svolgeranno gli eventi della rassegna Natale nei Quartieri. In particolare, la Sala Barison di via Metelli ospitera’ animazione, balli popolari, esposizione di oggetti di artigianato e spettacoli per bambini il 15 e 16 dicembre, mentre la Chiesa San Gregorio Barbarigo in via Valmarana fara’ da cornice ad un concerto gospel (il 15 dicembre alle ore 21:00). Ai Giardini dell’Arena la manifestazione Natale ai Giardini proporra’ bancarelle di abbigliamento e oggetti vintage e la vendita di abeti da riportare indietro una volta passate le feste, pronti per essere ripiantati.

Non solo musica e divertimento, ma anche solidarieta’: il 15, 16 e 20 dicembre piazza Cavour ospitera’ l’iniziativa #Iodonoenergia Chirstmas edition, la campagna attuata da EstEnergy allo scopo di aiutare le zone del Veneto compite dal maltempo. In piazza verra’ installato uno stand in cui cimentarsi con un gioco interattivo e, per ogni giocatore, EstEnergy donera’ 3 euro al fondo “Regione Veneto – Veneto in ginocchio per maltempo ott.-nov. 2018″.”Padova ha un’offerta veramente ricchissima di iniziative e siamo certi che aiuteranno a far crescere l’afflusso positivo di persone che stiamo riscontrando dall’inizio del Natale – afferma Antonio Bressa, assessore al commercio – Volevamo distinguerci all’interno del panorama delle citta’ del Nord-Est grazie a grandi eventi, attrazioni e iniziative di solidarieta’. Direi che ci stiamo riuscendo, offrendo tante opportunita’ di intrattenimento a chi ci visita e portando un beneficio al nostro sistema economico”.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20181217/comunicato-stampa-il-natale-entra-nel-vivo-bressa-ci-stiamo-distinguendo-tra-le