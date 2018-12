SNAI, Europa League: Milan, quote thrilling per la qualificazione

(Milano, 12 dicembre 2018) – Rossoneri favoriti di un soffio nello scontro diretto con l’Olympiacos, ad Atene: il ‘2’ e’ a 2,65, ma basta anche il pari, a 3,20 – Tutto deciso nel girone della Lazio, avanti nel pronostico nel match interno con l’Eintracht.

Milano, 12 dicembre 2018 – Scontro diretto nel Girone F dell’Europa League. Nell’ultimo match Olympiacos e Milan, in Grecia, si giocano l’accesso ai sedicesimi di finale. Ai rossoneri basterebbe perdere con un solo gol di scarto per andare avanti. Entrambe le squadre hanno tenuto un andamento altalenante di recente (due vittorie, un ko e un pari per l’Olympiacos, due successi e due pareggi per i rossoneri) e la forbice dei quotisti SNAI e’ strettissima. Leggerissimo il favore concesso al Milan, dato a 2,65, contro il 2,79 degli avversari, a 3,20 invece si gioca la ‘X’. La posta in palio e la statistica di entrambe le formazioni (solo un gol subi’to a partita e’ la media dei greci, sale a 1,2 quella del Milan) suggeriscono una partita contratta: l’Under, finale con massimo due reti, vale 1,73. Tecnicamente, il Milan avrebbe anche la possibilita’ di passare da primo, vincendo, ma in contemporanea il Betis, attualmente in vetta, dovrebbe fallire il successo nella facile trasferta contro i lussemburghesi del Dudelange. Tant’e’ che nelle scommesse sul primo posto gli andalusi sono a 1,07 e i rossoneri a 6,50.

Lazio da Over – Si gioca solo per per la cronaca invece il match dell’Olimpico tra la Lazio e l’Eintracht Francoforte, ormai certe della qualificazione e della rispettiva posizione nel girone H: biancocelesti secondi, tedeschi primi. Simone Inzaghi operera’ molto probabilmente un largo turn over, ma i biancocelesti partono comunque da favoriti sugli avversari, che sono reduci da due ko di fila: il segno ‘1’ (che sancirebbe il ritorno alla vittoria dei biancocelesti dopo piu’ di un mese) e’ valutato 2,20 su SNAI, il pareggio 3,55, il ‘2’ e’ invece a 3,20 su SNAI. Sia la Lazio, ma soprattutto l’Eintracht, hanno un’ottima media gol in Europa League: otto le reti segnate fino a qui dai biancocelesti, ben 15 (media di tre a partita) all’attivo per i rossoneri: ritenuto molto probabile l’Over (almeno tre gol complessivi) che paga 1,55 volte la scommessa. Quanto ai nomi dei bomber, nella Lazio potrebbero trovare spazio l’argentino Carlos Correa: la sua rete vale 3,00.

