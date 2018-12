Poverta: regione veneto presenta a padova il piano di contrasto (2)

(AdnKronos) – “Grazie alla sinergia tra politiche per la casa, interventi per l’infanzia, fondi per l’occupazione e iniziative per il recupero degli sprechi alimentari, il piano reginale potra arrivare a mettere in movimento risorse complessive per quasi 100 milioni di euro ‘, ha sottolineato.

La ‘chiave di volta’ del piano sono il Ria, il ‘reddito di inclusione attiva’, e il Rei – il reddito di inclusione previsto su scala nazionale per nuclei familiari sotto la soglia di poverta, che utilizzati su scala comunale, secondo un modello di presa in carico della persona, costituiscono forme di sussidio minimo condizionate all’adesione a un progetto personalizzato.

