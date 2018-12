Spagna: ciambetti, sanchez su crisi catalana cita il veneto come esempio dialogo

Venezia, 12 dic. (AdnKronos) – ‘Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez cita il Veneto nel suo intervento in parlamento sulla crisi catalana: il Veneto ha percorso la strada dettata dalla Costituzione e avallata dalla Corte Costituzionale e siamo presi ad esempio ‘. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, commenta cosi l’intervento odierno del premier socialista spagnolo.

‘Certo, dopo Macron cha cerca di bloccare la protesta dei Gilet Gialli con politiche di spesa, adesso anche Sanchez annuncia l’aumento del salario minimo che verra approvato dal Consiglio dei ministri spagnolo convocato proprio a Barcellona il prossimo 21 dicembre nell’anniversario delle elezioni che videro vincenti gli indipendentisti catalani: la stampa spagnola spiega che la mossa di una politica di maggior spesa a favore dei ceti medi sia stata pensata dal giovane premier socialista, dopo la sconfitta in Andalusia, proprio per mettere in crisi gli indipendentisti catalani, ma in verita non penso che a Barcellona si lascino incantare da promesse”, sottolinea.

“La mia speranza e che il 21 dicembre non veda nessuna forma di violenza ma rappresenti piuttosto una data di svolta verso la ripresa del dialogo a iniziare dalla liberazione dei detenuti politici ancora oggi in galera e che da un paio di settimane sono in sciopero della fame – continua Ciambetti – Detto cio, fatto non marginale, vorrei far notare come sia sempre piu evidente che la strategia europea di critica al bilancio italiano, mentre Spagna e Francia attivano politiche di spesa espansiva, sia strumentale e insostenibile ‘.

(Adnkronos)