Maltempo: in veneto arriva il freddo, dichiarato stato attenzione per neve e gelate

Venezia, 12 dic. (AdnKronos) – Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Neve e Gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedi 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre.

Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedi e venerdi modeste nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle e sui colli; sulla pianura generalmente piogge, a tratti miste a neve con possibilita di qualche temporaneo accumulo nevoso scarso, piu probabilmente in prossimita dei rilievi vicentini e padovani e sulla pianura sud-occidentale; gelate notturne sulle zone montane, sulla pianura nella notte tra venerdi e sabato.

(Adnkronos)