Francia: bizzotto (lega), una lunga notte di pura follia

Vicenza, 12 dic. (AdnKronos) – “Ieri sera io fortunatamente ero ancora al lavoro dentro il Parlamento Europeo, ma dopo pochi minuti sarei dovuta partire proprio verso la zona del centro di Strasburgo dove e avvenuta la sparatoria, per una cena con un gruppo di giovani leghisti del Veneto e il mio collega eurodeputato Scotta – spiega l’europarlamentare leghista Mara Bizzotto – E’ stata una lunga notte di pura follia, con noi chiusi dentro il Parlamento Europeo e il divieto assoluto di uscire fino alle 2:30 del mattino. In ogni caso e allucinate che dopo tutte queste ore le forze dell’ordine francesi non siano ancora riuscite a prendere questo bastardo terrorista”.

“L’attentato terroristico di Strasburgo dimostra ancora un volta che siamo in guerra, una bruttissima e infame guerra che il terrorismo islamico ci ha dichiarato dentro casa nostra, nel cuore dell’Europa. E in questa guerra che i terroristi islamici hanno scatenato, noi abbiamo il dovere di combattere per difendere la nostra terra, le nostre vite, i nostri valori di liberta e di democrazia. Sveglia Europa, sveglia uomini e donne libere: il fondamentalismo e il terrorismo islamico sono il vero ‘Impero del Male’ del nostro secolo. I terroristi islamici vanno annientati e distrutti con ogni mezzo, prima che sia la violenza islamista a distruggere noi e la nostra societa. In gioco c’e la nostra liberta, la nostra vita, il nostro futuro!”, avverte Mara Bizzotto.

(Adnkronos)