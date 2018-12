Bcc roma: acquista 10 sportelli da banca sviluppo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – La Banca di Credito Cooperativo di Roma, con il benestare delle Autorita di Vigilanza competenti – Banca d’Italia e Autorita Garante Concorrenza e Mercato – ha acquisito il 7 dicembre scorso da Banca Sviluppo 10 agenzie venete che facevano capo in precedenza alla Bcc Crediveneto e alla Bcc Euganea. E’ quanto ha annunciato oggi la Banca, in occasione di una conferenza stampa, svolta a Campodarsego (Padova). Sette delle agenzie si trovato in provincia di Padova, nei comuni di Arqua Petrarca, Borgo Veneto, Casale di Scodosia, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo e Urbana; 2 in provincia di Verona, ad Albaredo d’Adige e San Bonifacio; una in provincia di Vicenza, a Lonigo.

L’intervento, oltre a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio, permettera di tutelare i depositi dei clienti che avevano stretto un legame bancario con il credito cooperativo locale e la conservazione di 54 posti di lavoro, gia presenti nell’organico di Bcc Crediveneto e Bcc Euganea.

Per l’acquisizione, in base alle norme relative alle banche di credito cooperativo, e necessario istituire 4 sedi distaccate in altrettanti comuni, per garantire la contiguita territoriale con i restati 6 comuni. A tal fine, l’Assemblea Straordinaria dei soci di Bcc Roma sara chiamata il 13 gennaio 2019 a deliberare, tra l’altro, sulla necessaria modifica dello Statuto sociale.

