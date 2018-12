Bcc roma: acquista 10 sportelli da banca sviluppo (2)

(AdnKronos) – Con questa operazione, la Banca di Credito Cooperativo di Roma rafforza la sua presenza in Veneto, dove e gia presente da 3 anni con 28 sportelli a seguito dell’acquisizione della Banca Padovana Credito Cooperativo. Le 38 agenzie del Veneto di Bcc di Roma portano il volume complessivo degli impieghi sul territorio regionale a oltre 900 milioni, con una raccolta allargata di oltre 2,1 miliardi di euro. Le agenzie totali Bcc Roma salgono cosi a 190, dislocate in 11 province del Lazio, dell’Abruzzo e del Veneto, oltre a 19 sportelli di tesoreria.

“Si tratta di un momento storico per la Banca – ha commentato Francesco Liberati, presidente di Bcc Roma-. Siamo tra i pochissimi istituti bancari in Italia che continuano a fare acquisizioni e a crescere, rafforzando l’impegno a sostegno delle comunita di appartenenza, che ci contraddistingue da 65 anni”. Questa operazione, rileva, “oltre a far crescere la presenza della Banca in Veneto, consente di tutelare i risparmi dei cittadini, i posti di lavoro gia in essere e sostenere lo sviluppo del territorio, a favore di imprese e famiglie. ? importante sottolineare che, preliminarmente all’operazione, al fine della costituzione delle quattro sedi distaccate, abbiamo raccolto nei territori interessati oltre 900 candidature a socio della nostra Banca. Cio e per noi un motivo d’orgoglio e allo stesso tempo il segno della positiva immagine che ha Bcc Roma in Veneto”.

In Veneto, aggiunge Liberati, siamo presenti gia da 3 anni con l’acquisizione della Banca Padovana e a questo territorio e alle sue esigenze abbiamo dedicato particolare attenzione. Non solo facendo crescere impeghi e finanziamenti ma anche erogando fondi per consentire attivita di beneficienza e di carattere sociale: basti pensare che negli ultimi 3 anni sono stati destinati a queste finalita circa 650mila euro”.

(Adnkronos)