Droga: donazzan (veneto), scuola contrasti facile consumismo di sostanze

Venezia, 11 dic. (AdnKronos) – “Un plauso alla polizia locale di Jesolo che ha effettuato con la squadra cinofila un attento controllo all’esterno dell’Istituto Professionale Statale Alberghiero “Cornaro” sequestrando dosi di marijuana e hashish abbandonati. Le forze dell’ordine fanno la loro parte, con impegno, ma cio che viene a mancare e ormai la consapevolezza tra i giovani che le droghe, tutte le droghe, fanno male”. Questo il commento dell’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan all’operazione condotta dalla polizia municipale di Jesolo davanti all’istituto alberghiero.

“I ragazzi (e con loro gli adulti) – riflette l’assessore – sono coinvolti in un consumismo disinvolto che riconduce l’assunzione di sostanze a condizioni di normalita. Anche l’ultima Relazione annuale al parlamento sul consumo di stupefacenti in Italia conferma che oltre la meta degli studenti non considera dannoso l’uso regolare di sostanze psicoattive, tantomeno l’uso occasionale”, prosegue l’assessore.

“Invece la droga non e mai ‘leggera’, nemmeno quella venduta legalmente come ‘light’. C’e un grande lavoro educativo da riprendere, a scuola come in famiglia: i ragazzi, a partire dai piu giovani dovrebbero capire la pericolosita di certe sostanze – esorta Donazzan – Ma prima di tutto dovrebbero essere condotti per mano, da insegnanti, educatori e genitori, ad interrogarsi sul perche sentono il bisogno di provare e consumare il fumo che sballa”.

