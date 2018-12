Coppa Veneto d’argento per la Kioene Padova Under 13

Non solo prima squadra. Crédit Agricole FriulAdria accompagna anche il settore giovanile della Kioene Padova per sostenere i campioni del futuro! Nell’ultimo weekend, i ragazzi dell’Under 13 hanno ottenuto il titolo di vice Campioni regionali alla Coppa Veneto. In ambito provinciale, l’Under 13 prosegue la sua marcia con 5 vittorie su 5 gare e l’Under 14 con 8 vittorie su 8 sfide disputate!

La Serie B si aggiudica il derby con l’Aduna espugnando Casalserugo al tie-break. I bianconeri aspettano il 15 dicembre alle 21.00 al PalAntenore (ex PalaSpiller) il Volley Treviso per un’altra gara dal sapore particolare.

Sembra aver ingranato la Serie C Kioene Padova, vincente al tie-break con il Cus Venezia. S’impone anche l’Under 20 Personal Time Invent VTC che la prossima settimana sarà impegnata nella trasferta con il G.S. S. Angelo.

Il percorso Under 13 Kioene in Coppa Veneto vale un argento. Dopo aver sbaragliato i rivali nel girone A e dopo aver fermato Volley Castellana ai quarti e Volley Treviso in semifinale, i bianconeri lasciano passare l’Invent Volley Team per 1-2, aggiudicandosi comunque un ottimo argento.

Per la Seconda Divisione bianconera il tie break è amaro; la G.S. S. Angelo si aggiudica la gara mentre alla Kioene Padova spetta un punto. Vincono senza pensieri Under 18 e Under 16 che si impongo, entrambe con il risultato di 3-0, su Dinamica Volley Monselice e Eagles Vergati.

Nel prossimo weekend torneranno a battagliare Under 13 domenica 16 dicembre alle 9.30 al PalAntenore (ex PalaSpiller) con Vergati e Under 14 con Idea Elettronica mercoledì 12 dicembre ore 18.30 ad Altichiero con il Volley Boys Strà. Anche per l’Under 15 doppio scontro: giovedì 13 con il Silvolley e sabato 15 alle ore 17.00 al PalAntenore (ex PalaSpiller) con il team dell’Automotive.



Cecilia Bacco

Ufficio Stampa settore giovanile Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)