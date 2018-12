Maltempo: zaia, in veneto 28 mila ettari di bosco rasi al suolo (2)

(AdnKronos) – “Ringrazio il governo che ci e stato sempre a fianco e ha stanziato per questa emergenza i primi 153 milioni, di cui 80-90 riservati al Veneto, e che ha messo nella legge di stabilita altri 500 milioni di euro per interventi di ripristino e messa in sicurezza idrogeologica”, ha proseguito Zaia, ricordando che per la terza volta riveste i panni di commissario straordinario per il ripristino dei danni di una grande calamita: prima l’alluvione del 2010 con 235 comuni e 10.040 famiglie e imprese alluvionate, poi il terremoto del 2012 e ora l’uragano di poche settimane fa che ha causato danni quantificabili in Veneto nell’ordine di un miliardo di euro.

“Il Veneto – ha fatto presente Zaia – non si e fatto trovare impreparato, perche dopo la grande alluvione del 2010 ha gia speso oltre 860 milioni per opere di difesa idrogeologica e ha definito progetti cantierabili per quasi 2 miliardi di euro. Ma ci servono risorse per proseguire il piano. E l’aiuto che ci da Fabio Franceschi con Grafica Veneta e fondamentale per tempestivita e perche funzionera da leva per proseguire la catena della solidarieta”.

Solidarieta che sinora ha superato i 2 milioni di donazioni nel conto corrente solidale “Aiutiamo il Veneto” attivato dalla Regione Veneto. “Abbiamo superato il ricavato dell’sms nazionale, nonostante la difficolta tecnica di compilare un bonifico indicando un Iban di 27 caratteri”, ha ringraziato Zaia, evidenziando con particolare gratitudine la generosita di singoli cittadini, bambini, anziani ed emigranti, e il contributo di tante imprese.

(Adnkronos)