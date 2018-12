BPER Banca, premiate le tesi di laurea sulla Responsabilita’ Sociale

(Modena, 10 dicembre 2018) – Modena, 10 dicembre 2018 – Si e’ svolta questa mattina presso gli uffici di BPER Banca in via Aristotele a Modena, la cerimonia finale del Premio di Laurea ‘Cavazzoli – , intitolato alla memoria di Andrea Cavazzoli, funzionario dell’Istituto prematuramente scomparso nel 2015, che per primo ha avviato all’interno della Banca numerose iniziative sul tema della Responsabilita’ Sociale d’Impresa.

Il vincitore di questa edizione e’ Lorenzo Arletti, modenese, al quale e’ stato consegnato un assegno del valore di 1800 euro dal Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca, Eugenio Garavini.

Arletti ha svolto un’accurata tesi sulle reti territoriali d’impresa e sui modelli di welfare condivisi, prendendo in esame due esempiu’ di sviluppo in Emilia Romagna e in Veneto.

Menzioni speciali, premiate con borse del valore di 1.200 e 1.000 euro, sono andate rispettivamente ad Andrea Martini, che ha indagato sulla capacita’ della Responsabilita’ Sociale di attrarre e mantenere forza lavoro (job embeddedness), e a Veronica Balica, che per la sua ricerca in lingua inglese sull’influenza degli stakeholder sull’integrated reporting, ha presentato un caso di studio sviluppato in Nuova Zelanda.

Il concorso, che si avvale del contributo dell’Associazione Impronta Etica di Bologna, dell’Associazione Aziende Modenesi per la RSI e dell’Universita’ di Modena e Reggio Emilia, e’ rivolto a studenti delle Universita’ della Regione Emilia Romagna che abbiano prodotto, nell’anno accademico 2016/2017, una tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sui temi della Responsabilita’ Sociale.

Nel corso della cerimonia di premiazione Eugenio Garavini, dopo essersi complimentato con i vincitori, ha sottolineato che ‘l’Istituto attribuisce grande importanza ai temi della Responsabilita’ Sociale e alla valorizzazione delle risorse umane nello svolgimento delle molteplici attivita’ aziendali, perche’ vuole essere un punto di riferimento non solo per la redditivita’, ma anche per il sostegno a principiu’ condivisi – .

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il Prorettore dell’Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Sede di Modena, prof. Sergio Ferrari, la prof.ssa Ulpiana Koccolari, il Vice Presidente e il Tesoriere dall’Associazione Aziende Modenesi per la Responsabilita’ Sociale, Claudio Testi e la Direttrice Comunicazione dell’Associazione Impronta Etica, Laura Baiesi.

