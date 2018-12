Autonomia: in veneto riunita conferenza permanente autonomie locali

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) – Si e tenuta questa mattina a Palazzo Balbi una seduta della Conferenza permanente Regione Autonomie locali sul tema dell’Autonomia del Veneto con la partecipazione del Presidente Luca Zaia.

La Conferenza, istituita con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1997 e con sede presso la Giunta regionale, rappresenta l’organismo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali che continua ad esercitare le proprie funzioni in attesa dell’entrata in funzione del CAL – Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge n. 31/2017.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono stati sentiti gli Enti locali del Veneto sulla richiesta di attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in tutte le 23 materie in cui cio e consentito.

(Adnkronos)