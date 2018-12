COLDIRETTI VENETO. L’8 DICEMBRE #ADOTTAUNALBERO #COMPRABELLUNESE, VILLAGGIO SOLIDALE A VERONA E ABETI RIGENERATI IN VENDITA NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA

6 dicembre 2018 – Se il Governo ha dato il buon esempio scegliendo un albero schiantato della Val Visdende per abbellire Palazzo Chigi, molti italiani potranno fare altrettanto adottando un abete dell’Altopiano di Asiago in vendita presso i mercati coperti di Campagna Amica di Roma, Milano e Vicenza. Lo rende noto Coldiretti Veneto che per il prossimo sabato 8 dicembre, alle 9.30 giorno dell’Immacolata in via San Teodoro 74 a Roma, in via Friuli 10/A a Milano e in Contrà Cordenons 4 a Vicenza (anche in via straordinaria a Malo, alla Cantina sociale Val Leogra ) ha organizzato la presenza di cimali raccolti nelle aree colpite dalla recente calamità che ha devastato i boschi del Nordest. L’iniziativa promossa in collaborazione Federforeste e Pefc offre la possibilità di ridare una seconda vita alle piante atterrate dall’uragano. Nel ricordare che lo stesso giorno all’Arsenale di Verona sarà allestito il “Villaggio solidale” con bancarelle di tipicità regionali animate dagli agricoltori di tutte le province, con spazio apposito per l’attività didattica dedicata ai più piccoli, Coldiretti sottolinea che proprio in questo periodo la sensibilità verso i territori più fragili non deve mancare. I canti del Coro dell’Antoniano accompagneranno le buone azioni di quanti vorranno aiutare la ripresa delle attività di quei luoghi. Un piatto di risotto della tradizione scaligera e un bicchiere di vin brulè scalderanno i cuori di cittadini e consumatori che sosterranno l’operazione #adottaunalbero e #comprabellunese.

(Coldiretti Veneto)