Veneto: assessore marcato, un ulteriore mln di euro per riconversione industriale

Venezia, 5 dic. (AdnKronos) – Con un emendamento al collegato alla legge di stabilita 2019, emendamento approvato oggi dal Consiglio, un milione di euro e stato destinato ad interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, in relazione alla tutela, al mantenimento e all’incremento occupazionale dell’area di crisi complessa di Venezia.

‘Quest’importo rappresenta un rafforzamento dell’impegno della Regione – fa presente l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che ha proposto l’emendamento a nome della giunta – e nell’arco di un triennio andra a sostenere iniziative realizzate in collaborazione o comunque in modo coordinato con i Ministeri competenti, in base all’accordo di programma sottoscritto il 23 ottobre scorso a Roma per l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI) dell’area di crisi complessa del bacino territoriale del Comune di Venezia, comprendente anche il polo industriale di Porto Marghera ‘.

(Adnkronos)