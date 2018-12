Manovra: assistenti sociali, in veneto quasi 25mila beneficiari del rei (3)

(AdnKronos) – “Va in questa direzione, ad esempio, l’istituzione, all’interno del nuovo Piano regionale di contrasto alla poverta, dei Noa (Nuclei operativi di ambito), equipe multidisciplinari dedicate all’attuazione dei progetti Rei: prevedono la regia dell’assistente sociale e la partecipazione di altre figure quali gli operatori dei centri per l’impiego, gli operatori dell’area dei servizi delle politiche abitative, educatori, referenti dei servizi dell’Ulss ed altri ‘, ha spiegato.

In quest’ottica, ha concluso Zambello, in Veneto ci sono esempi positivi che possono aiutare a definire la nuova misura in modo equilibrato: ‘Nell’applicazione del Rei da parte dei Servizi Sociali ci sono sicuramente stati intoppi e difficolta, ma abbiamo visto nascere anche alcuni buoni modelli, basati sulla multidisciplinarieta dell’approccio, sulla collaborazione tra servizi e privato sociale e sulla valorizzazione di quanto gia fatto nell’erogazione del Ria, di iniziativa regionale.

(Adnkronos)