Natale a Padova, presentato lo spot del Comune

“Una Citta’ di Stelle” e’ il nuovo video promozionale che completa la strategia di comunicazione attuata per “Natale a Padova”.

E’ stato lanciato, venerdi 29 novembre, il nuovo video promozionale di “Natale a Padova 2018”, il contenitore di eventi natalizi del Comune di Padova – Assessorato al commercio e alle attivita’ produttive, organizzato in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Associazione provinciale esercizi pubblici e con il supporto di Promex e Yak Agency.

Con il lancio dello spot promozionale si va ad aggiungere un ulteriore tassello alla nuova strategia di comunicazione attuata dal Comune per veicolare gli eventi e le attrazioni di questa edizione della manifestazione natalizia.

Concepita per valorizzare Padova come meta turistica, culturale e di svago, in particolare nel periodo delle feste, la comunicazione del Natale a Padova e’ stata affidata a Yak Agency, agenzia internazionale con sede a Padova, che ha accolto con entusiasmo il progetto e l’idea, promossa dall’Assessorato al commercio e alle attivita’ produttive, di dare uno slancio alla comunicazione per la promozione delle attivita’ della citta’.

Un impegno a tutto tondo, quello preso dal Comune ed in particolare dall’Assessorato al commercio e alle attivita’ produttive, che ha compreso lo sviluppo del sito web, la gestione dei canali social, la cartellonista e la grafica. Il visual principale e’ stato affidato all’artista veneto Ale Giorgini e a Yak Agency, l’agenzia di comunicazione padovana che ha curato la strategia e gli strumenti, cosi’ come l’ideazione e la produzione del video promozionale presentato oggi.

Lo spot, girato nei luoghi iconici di Padova, si basa sul tema principale dell’edizione di quest’anno ovvero “una citta’ di stelle”, e fa leva sulle zone piu’ conosciute e significative della citta’, scintillante nelle luci di questo Natale 2018: dalla Cappella Scrovegni alla Specola, passando per Prato della Valle e la Basilica di Sant’Antonio, senza dimenticare i negozi e le attivita’ commerciali che danno vita alla citta’.

Dopo il lancio, il 29 novembre, il video sara’ condiviso sui canali ufficiali della manifestazione, sara’ diffuso in alcuni dei principali cinema della citta’ e della provincia e verra’ trasmesso in tutto il Veneto dai canali televisivi locali, ottenendo una visibilita’ estesa e capillare, segno della volonta’ di dare una spinta ulteriore alla comunicazione e alla valorizzazione delle attivita’ organizzate a Padova.

“Padova e’ una citta’ bellissima e a Natale la stiamo rendendo magica. – afferma l’assessore al commercio e alle attivita’ produttive Antonio Bressa – Per questo e’ importante investire in promozione e attirare in citta’ quante piu’ persone possibili per contribuire all’aumento costante dei flussi turistici e alla crescita del volume d’affari dei nostri negozi.”

Informazioni su iniziative ed eventi: www.padovanet.it – www.nataleapadova.it – [email protected] – #nataleapadova

