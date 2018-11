La magia dei presepi rivive nella mostra di diorami organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova alle Scuderie di Palazzo Moroni in occasione delle festivita’ natalizie.

L’esposizione “Il Presepe: scene di vita quotidiana”, realizzata con il supporto dell’associazione Cammino ad Oriente, sara’ inaugurata lunedi 3 dicembre alle ore 18:00 e rimarra’ aperta al pubblico, ad ingresso libero, fino al 6 gennaio 2019.

Il diorama e’ una rappresentazione tridimensionale e in scala ridotta della realta’ o di un evento particolare racchiuso all’interno di una scatola e visibile da una finestra detta boccascena.

Quelli esposti alle Scuderie sono realizzati interamente a mano dai soci dell’associazione Cammino ad Oriente, che raggruppa al suo interno presepisti del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Il visitatore potra’ ammirare questi “quadri tridimensionali”, in cui ogni artista ha riprodotto i temi legati alla nativita’ secondo la propria sensibilita’ e il proprio stile, con un’ambientazione popolare che richiama il mondo della civilta’ contadina.

Utilizzando polistirolo e polistirene, gli artisti riescono a ricostruire suggestive scenografie, in cui gli edifici, come case e stalle, minuziosamente descritti, si stagliano su paesaggi con le montagne sullo sfondo; ad accrescere la magia delle scene e’ un attento uso dell’illuminazione.

Ogni “quadro” e’ arricchito da figure in terracotta, in legno e resina, realizzate su commissione dai piu’ valenti scultori del settore, italiani e spagnoli.

Nel periodo di apertura della mostra saranno organizzati dei laboratori per adulti sulla costruzione di diorami al Centro Culturale Altinate/San Gaetano (max 20 persone, per costi e prenotazione obbligatoria: Nicolo’ Celegato, cell. 392 4341382, email [email protected]).

Info

Orario 9.30-12.30, 14-19, aperto il 26 dicembre, chiuso lunedi , 25 dicembre, 1 gennaio – Ingresso libero

sito http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/il-presepe-scene-di-vita-quotidiana

pagina Facebook: gruppo presepistico cammino ad oriente

email [email protected]

