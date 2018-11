IL PREMIO DEL VIMM ALL’ASCOM PER IL CONTRIBUTO AL PROGETTO “ADOTTA UN RICERCATORE”

L’Aula Magna del Bo a fare da cornice ad un parterre da “tutto esaurito” per la cerimonia di premiazione dei sostenitori del VIMM, l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare – Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

E tra questi, a ricevere il riconoscimento per la sezione “Adotta un ricercatore”, il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin.

Impreziosita dalla conferenza del prof. Claudio Franceschi sulle malattie dell’età avanzata, la serata ha confermato la centralità dell’Istituto presieduto dal prof. Francesco Pagano nel panorama scientifico internazionale e la vicinanza della città, delle sue istituzioni e del mondo economico ad un progetto che vede all’opera 150 ricercatori provenienti da ogni parte del mondo per studiare e sconfiggere patologie come cancro, diabete, malattie genetiche, cardiovascolari e autoimmuni.

Padova 30 novembre 2018

(Ascom Padova)