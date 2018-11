Vigodarzere: RIFIUTI FREE ANNO 2018

Il 26.11.2018 l’Assessore all’Ambiente Elisa Cavinato ha ritirato a presso la Casa dei Carraresi di Treviso durante il Forum Rifiuti Veneto 2018 l’attestato “Comune Rifiuti Free” assegnato da Legambiente Veneto anche al Comune di Vigodarzere per il terzo anno consecutivo in quanto produttore di 67,2 Kg. pro capite di rifiuto secco, ben al di sotto della soglia dei 75 Kg. per abitante.

Questa vittoria non è un punto di arrivo, dichiara l’Assessore, ma dobbiamo stare sempre più attenti a riciclare per raggiungere risultanti sempre migliori.



Un grande grazie a tutti i cittadini di Vigodarzere.

In allegato l’attestato anno 2018.