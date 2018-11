Natale: venezia, ‘salta’ il presepe a scuola, e la lega assicura, lo paghiamo noi

Venezia, 29 nov. (AdnKronos) – Mancano i fondi e cosi il presepe quest’anno non si fara in una scuola a Favaro Veneto nell’entroterra veneziano. E il deputato leghista Alex Bazzaro subito protesta: “Se davvero a Favaro Veneto, nel veneziano, un preside ha stabilito di vietare il presepe nella scuola sarebbe un fatto preoccupante e noi della Lega ci opporremo con fermezza. Come veneto, ma soprattutto come cittadino cresciuto in qual quartiere, chiedo scusa a tutti ragazzi, alle loro famiglie e a chi in quel simbolo ha sempre creduto”.

“Se qualcuno ritiene di favorire i nostri bambini negando le tradizioni e la nostra cultura deve, evidentemente, cambiare mestiere e se qualcuno si sente infastidito dai nostri simboli di Natale e dalle nostre tradizioni, puo sempre tornare da dove e venuto. Mi unisco alla posizione del consigliere regionale Gabriele Michieletto e sono disposto non solo a pagare il biglietto di rientro (solo andata) di chi si sente a disagio, ma a contribuire economicamente per la realizzazione del presepe nella scuola. Mantenere le nostre tradizioni religiosi negli istituti del territorio e un nostro preciso impegno e lo dimostra anche il contributo messo in atto dalla Regione Veneto”, conclude.

