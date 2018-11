Maltempo: da confindustria veneto e sindacati fondo solidarieta per le popolazioni (3)

(AdnKronos) – Christian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto ha detto: “Fin dall’indomani della tragedia che si e abbattuta sul Veneto abbiamo ritenuto doveroso stare vicini alle popolazioni colpite e sostenerle per il ritorno alla normalita. Invitiamo tutti i lavoratori veneti ad aderire alla raccolta di fondi promossa dal sindacato e dalle imprese con quello spirito di solidarieta che ha sempre contraddistinto il mondo del lavoro nella nostra regione. Le fragilita del nostro territorio emergono ormai con troppa frequenza negli ultimi anni ed impongono una particolare attenzione all’ambiente ed al clima. Per questo, a partire dal contributo di oggi, dobbiamo tutti esprimere un impegno per la tutela di un bene prezioso, come il territorio, da difendere a partire dalla prevenzione e dalla centralita dei temi ambientali in tutti gli atti che si compiono”.

(Adnkronos)