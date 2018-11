Lavoro: confartigianato veneto, cresce occupazione nelle pmi (2)

(AdnKronos) – ‘Questa analisi conferma come siano le piccole realta a trainare la crescita dell’occupazione anche qui a nord est -commenta Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Veneto- questo risultato e sostenuto anche dal buon andamento dell’apprendistato, canale privilegiato per l’accesso dei giovani a un ‘lavoro di cittadinanza’. Le quasi 23mila assunzioni in apprendistato, pari al 9,2% del totale veneto ne sono la conferma oggettiva. Parliamo poi di ben un 18% di assunzioni a tempo indeterminato che sono oltre 44 mila posti di lavoro. Dati molto positivi quindi anche se, alla luce dell’evoluzione economica nazionale ed internazionale, nessuno deve esaltarsi perche le ferite della crisi devono ancora rimarginarsi ‘.

‘Entrando nel dettaglio del saldo di posti di lavoro creati dalle piccole imprese in regione – precisa Bonomo – mi confortano i 3.625 posti in piu nel manifatturiero ed i 2.074 nelle costruzioni. Entrambi indicatori di una ripresa del lavoro di qualita. E colgo l’importanza del sistema dei servizi e del turismo, in particolare per questa nostra fantastica terra, che ha garantito, in un anno, un saldo positivo di 13.611 posti. Comunque tutti i settori delle PMI hanno un saldo positivo a dimostrazione che siamo una realta che vuole con determinazione lasciarsi alle spalle la crisi ‘.

‘E’ una fase cruciale per la ripresa delle attivita produttive e per tutta l’economia veneta ed italiana – conclude Bonomo – E’ il momento che la politica, locale e nazionale abbiano una attenzione di riguarda nei confronti del lavoro ‘.

