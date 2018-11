Veronafiere: al via domani job amp;orienta, apre il ministro bussetti (2)

(AdnKronos) – L’evento, a ingresso libero, vede come titolo per questa edizione ‘Dalla cittadinanza al lavoro. Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunita ‘: a sottolineare l’urgenza di una scuola che sempre piu sappia educare alla cittadinanza e insieme orienti e formi al lavoro, ma pure il ruolo del lavoro come elemento sostanziale, non solo formale, di cittadinanza.

Da sempre JOB amp;Orienta promuove il dialogo e un efficace raccordo tra mondo della scuola e della formazione e sistema economico-produttivo: un dialogo che oggi piu che mai ha bisogno di essere rinnovato e rinforzato, per garantire una migliore occupazione giovanile e, al tempo stesso, per sostenere la ripresa di alcuni settori del made in Italy – dal comparto della moda al turismo, all’agroalimentare – che necessitano di nuove figure professionali e chiedono competenze aggiornate.

Giovedi 29, alle ore 10 presso l’Auditorium Verdi, Pala Expo della Fiera di Verona, l’inaugurazione con i saluti istituzionali di Maurizio Danese, presidente di Veronafiere Spa, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunita della Regione del Veneto. Apre poi il calendario di eventi istituzionali di JOB amp;Orienta, sempre in Auditorium Verdi alle ore 11.00, il convegno curato da Eni e intitolato ‘Il futuro e qui ‘. A raccontare il futuro sul palco da diversi punti di vista saranno Stefano Micelli, economista e docente, Giovanni De Lisi, visionario CEO di Greenrail, Esther Elisha, attrice italiana, Gilda Bartucci, giovane ingegnere di perforazione Eni; conduce Giampaolo Colletti, communication manager e storyteller digitale, accompagnato dalle note della ‘Gaudats Junk Band ‘.

