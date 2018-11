Veneto: in regione tavolo su poverta, al via programma di inclusione sociale (3)

(AdnKronos) – Secondo le statistiche sono 870 mila i veneti in condizione di poverta relativa (quasi un residente su 6), oltre 230 mila quelli in poverta assoluta. Ad essere assistiti con il Rei, vale a dire con l’assegno medio mensile di circa 240 euro in vigore in via sperimentale a livello nazionale dal 2017, in Veneto sono circa 25mila persone, per un totale di 8800 nuclei familiari. Dal 2013 il Veneto sperimenta inoltre una propria misura assistenziale, il reddito di inclusione attiva (Ria), che attiva i Comuni e tutti i servizi pubblici e privati del territorio su segnalazione dei servizi sociali. Nell’ultima annualita sono state circa 1500 le persone beneficiarie del Ria, con un crescente coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali (arrivate a 232), e un impegno finanziario per la Regione di 3,8 milioni di euro.

“In questa fase di grande incertezza sulla prosecuzione del Rei e sul futuro reddito di cittadinanza, comuni e associazioni del Veneto hanno sottolineato il buon esito del modello veneto del reddito di inclusione attiva – sottolinea l’assessore – Un modello di presa in carico piu flessibile e pragmatico rispetto al Rei, orientato alla presa in carico della persona, nei suoi molteplici bisogni, ma anche di promozione delle risposte attive dell’interessato e del territorio”.

