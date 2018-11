Turismo: in veneto apre la stagione sciistica invernale (4)

(AdnKronos) – Infine, Giuliano Vantaggi e Piero Rosa Salva hanno presentato il progetto, finanziato con fondi comunitari del POR FESR, ‘VeneziaDolomiti ‘, la cui finalita e quella di offrire pacchetti turistici per favorire la visita e l’esplorazione di due siti Unesco, la citta di Venezia e le Dolomiti. ‘Un progetto che, unendo il fascino di due perle della nostra regione, punta a generare economia – ha detto Vantaggi -. ? la concretizzazione del novo marchio regionale del turismo veneto ‘Venezia the Land of Venice’, di cui abbiamo sperimentato le potenzialita l’estate scorsa e che proponiamo per la prima volta in versione invernale ‘.

‘Un pacchetto turistico di grande capacita attrattiva – ha concluso Caner – che sicuramente incontrera l’interesse del mercato cinese. Alla Fiera di Shangai, infatti, ho potuto constatare che se nel Paese asiatico sta crescendo l’attenzione per l’offerta veneta, la montagna e una delle destinazioni piu richieste. Dobbiamo lavorare e farci trovare pronti anche sul fronte della commercializzazione di prodotti come questo, le cui potenzialita sono davvero enormi ‘.

(Adnkronos)