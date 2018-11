Conferenza stampa: Epilessia, otto regole per combattere una crisi – al via la campagna su 300 mila confezioni di latte

Per imparare ad affrontare al meglio una crisi epilettica nasce la collaborazione fra Aice Veneto – Associazione italiana contro l’epilessia, Lice – Lega italiana contro l’epilessia e Lattebusche, che dara’ il via ad una duplice campagna di sensibilizzazione sull’epilessia.

Da dicembre a marzo, infatti, nei tredici “Bar Bianco” dell’azienda campeggeranno dei cartelloni che riportano le 8 regole da seguire in caso di crisi epilettica. E, in occasione della Giornata mondiale dell’epilessia, le regole saranno riprodotte anche su 300 mila cartoni del latte.

La campagna sara’ presentata in conferenza stampa

mercoledi 28 novembre alle 10.45

sala Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Saranno presenti:

Sergio Giordani, sindaco di Padova;

Carlo Andrea Gallimberti, segretario nazionale Lice;

Antonio Bortoli, direttore generale Lattebusche;

Francesca Russo, direttrice Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto.

Moderera’ l’incontro Stefano Bellon, presidente Aice Veneto.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20181127/conferenza-stampa-epilessia-otto-regole-combattere-una-crisi-al-la-campagna-su-300