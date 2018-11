Questura di Padova: “questo non amore”

Dalle ore 9.30 fino alle 12, al teatro Ruzante di Padova si è svolto il convegno “questo non è amore”. L’evento, promosso dalla Polizia di Stato, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del Centro Veneto Progetto Donna, si inserisce nelle iniziative correlate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Erano presenti le Autorità cittadine e alcuni classi degli istituti scolastici Calvi, Duca D’Aosta e Tito Livio. Il convegno è stato introdotto dal Questore di Padova, a cui sono seguiti significativi interventi da parte di massimi esperti del settore, che hanno affrontato l’insidioso tema della violenza di genere nelle svariate forme della violenza domestica, dei pregiudizi di genere, della violenza assistita e della violenza psicologica. I relatori, nel riportare episodi accaduti, hanno evidenziato come sia fondamentale un intervento multidisciplinare , ovvero una rete sociale, per far emergere, prevenire e contrastare il fenomeno e per prestare aiuto e soccorso alle vittime.

Gli interventi sono stati intervallati da contributi video che in pochi minuti hanno mostrato quali sono gli interventi di Polizia in caso di segnalazioni di violenza domestica e quanto sia importante la tempestività e il pronto intervento delle forze dell’ordine per prevenire il fenomeno. Alta l’attenzione dei ragazzi, che si sono mostrati fortemente interessati a questa piaga sociale