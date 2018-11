Natale: padova ‘citta di stelle’, luminarie in tutto il centro storico (3)

(AdnKronos) – Natale, pero, non vuol dire solo festeggiamenti e divertimento, ma anche unione e solidarieta: in occasione del Natale a Padova, l’Assessorato al Commercio e alle Attivita Produttive ha deciso di abbracciare l’iniziativa solidale gia lanciata dalla Regione Veneto per sostenere le zone del Veneto colpite fortemente dal maltempo nelle scorse settimane. In particolare, in corrispondenza delle principali attrazioni natalizie verranno allestite delle urne per la raccolta di donazioni da destinare alle zone piu colpite.

‘Quest’anno abbiamo deciso di superarci mettendo in campo un grandissimo sforzo organizzativo per rendere speciale il Natale nella nostra citta – spiega Antonio Bressa, Assessore al Commercio e alle Attivita Produttive del Comune di Padova – L’obiettivo e quello di moltiplicare le occasioni di intrattenimento e aggregazione, attrarre turisti e sostenere i nostri negozi nel momento commercialmente piu importante dell’anno. Con i grandi eventi in programma, le attrazioni, gli allestimenti e le animazioni previste vogliamo che Padova diventi un punto di riferimento e ricettivita per tutta l’area del Nord Est. Ma c’e di piu, anche una grande attenzione a quanto accaduto nelle nostre montagne con un’iniziativa benefica a loro sostegno, perche il Natale deve essere anche solidale. ‘

(Adnkronos)