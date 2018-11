Commercio: la ‘moneta’ venetex supera i 5 mln di transato

Padova, 23 nov. (AdnKronos) – Continuano a crescere rapidamente i numeri di Venetex.net, il Circuito di Credito Commerciale? del Veneto, uno strumento di pagamento e di credito aggiuntivo e complementare a quelli tradizionali, nato per sostenere l’economia reale e le produzioni locali, a tutt’oggi ha superato i 5 mln di transato.

A meno di due anni e mezzo dall’accensione della piattaforma (1 luglio 2016) sono infatti gia quasi 600 le aziende e gli studi professionali aderenti che hanno in questi giorni superato un valore di scambi tra loro di 5 milioni di Venetex (1 Venetex = 1 Euro). Una crescita esponenziale, se si pensa che ci sono voluti 20 mesi per effettuare i primi 2,5 milioni, ed appena 8 mesi per raddoppiare questa cifra.

Gli scambi in Venetex sono vendite aggiuntive rispetto al fatturato euro, fatture e scontrini in piu che le imprese del territorio emettono all’interno del circuito, aiutandosi reciprocamente per creare una liquidita circolare e digitale, ed appunto un fatturato aggiuntivo.

