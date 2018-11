Veneto: fedalto (cciaa ve), indispensabile completare banda larga per le pmi

Venezia, 22 nov. (AdnKronos) – La connettivita a banda ultra larga e uno strumento che abilita all’innovazione e alla trasformazione digitale dell’azienda. Dalla diffusione della banda ultra larga (BUL) derivano benefici per le imprese che possono meglio competere sul mercato globale e opportunita di sviluppo territoriale.

Questo e quanto ribadito oggi a Mestre nel corso del convegno ‘[email protected] Veneto: La Banda Ultra Larga per l’economia digitale ‘ organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con la Regione Veneto, per fare il punto sullo stato di avanzamento del Piano strategico nazionale e sugli interventi previsti in regione per la diffusione della BUL insieme ai rappresentanti di Infratel e OpenFiber. L’evento aperto a Enti locali, amministratori, associazioni di categoria e imprese fa parte del progetto nazionale Ultranet ‘Banda ultralarga, Italia ultramoderna ‘, coordinato da Unioncamere e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per la diffusione delle potenzialita della BUL e il rafforzamento della capacita amministrativa in ambito locale.

L’obiettivo dell’Unione Europea e assicurare che entro il 2020 tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni molto rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50% delle famiglie sia abbonata a servizi Internet con una velocita di connessione superiore a 100 Mbit/s.

