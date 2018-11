Veneto: fedalto (cciaa ve), indispensabile completare banda larga per le pmi (3)

(AdnKronos) – La digitalizzazione del tessuto produttivo regionale e in rapida crescita rispetto alla media nazionale anche se presenta alcuni disallineamenti. L’81% delle imprese venete ha un sito web o almeno una pagina su Internet, il 98% e coperto da banda larga, ma gli addetti dell’industria e dei servizi che utilizzano computer connessi a Internet sono in Veneto tuttora meno presenti (43%) che nel complesso delle imprese italiane (45%). Nell’ultimo decennio e quasi raddoppiato il numero di famiglie venete che navigano in rete da casa propria, l’accesso ad Internet e ormai disponibile per tre quarti delle famiglie (73%), in quota anche superiore alla media italiana (69%). Il 30% delle famiglie venete ricorre ad Internet anche per la gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e nella richiesta di informazioni, il 26% lo utilizza per scaricare i moduli prodotti dalla PA.

‘La sfida che abbiamo davanti e duplice da un lato e indispensabile completare l’infrastruttura della BUL e dall’altro aiutare le piccole e piccolissime imprese ad acquisire la cultura del digitale – ha commentato Giuseppe Fedalto, presidente CCIAA Venezia Rovigo – E’ necessario stare accanto soprattutto delle micro e piccole imprese accompagnandole attraverso percorsi formativi adeguati, in modo da non lasciarle fuori da questo fenomeno prive di competenze adeguate e evitare di alimentare il divario generazionale tra i nuovi e i vecchi imprenditori. A questo proposito come ente abbiamo attivato sul territorio una rete di sportelli PID, Punti impresa digitale, in sinergia con le associazioni categoria per diffondere alle micro e piccole medie imprese di tutti i settori economici la conoscenza di base sulle tecnologie in ambito Industria 4.0 e guidarle verso il cambiamento. ‘

