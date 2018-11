Veneto: fedalto (cciaa ve), indispensabile completare banda larga per le pmi (2)

(AdnKronos) – Secondo il monitoraggio del Ministero dello Sviluppo Economico nel 2017 il 32% delle unita immobiliari in Veneto e stato raggiunto dalla banda ultra larga a 30 Mbps, percentuale che si prevede possa raggiungere nel 2018 il 55% pur rimanendo al di sotto della media nazionale (63%) mentre si attestera poco sopra il 17% per la velocita a 100 Mbps. Nel 2020 si dovrebbe giungere, secondo le previsioni, a circa il 65% delle unita immobiliari mediante banda ultra larga a modalita 100 Mbps.

‘La banda ultralarga e un prerequisito fondamentale per consentire a ogni impresa di poter introdurre nuovi modelli di gestione e di business, di diventare piu efficiente e competitiva sul mercato globale – ha sottolineato Antonio Romeo, responsabile tecnico del progetto Ultranet per Unioncamere – Consente di relazionarsi meglio con fornitori, con la PA e il territorio, modificare il processo produttivo e migliorare la produttivita. Le Camere di Commercio attraverso il progetto Ultranet vogliono dare la giusta informazione alle imprese per cogliere le opportunita del digitale e di questa tecnologia abilitante dalla connettivita qualificata, veloce e sicura. ‘.

