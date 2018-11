DOMANI, 23 NOVEMBRE ALLE ORE 10.30 A MESTRE, COLDIRETTI VENETO PRESENTA IL LIBRO “LA GENTE DEI CAMPI E IL SOGNO DI BONOMI”

22 novembre 2018 – “La gente dei campi e il sogno di Bonomi” è il titolo del libro di Nunzio Primavera** che ripercorre la storia di Coldiretti dalla fondazione alla Riforma agraria. Il testo, con una prefazione di Carlo Petrini, è pubblicato per le edizioni Laurana e inizia con l’autunno del 1944 quando in Italia nacquero i partiti e i sindacati. In quel contesto di fermento Paolo Bonomi, giovane partigiano cattolico di famiglia contadina, fonda la Coldiretti. Inizia così un percorso virtuoso per dare dignità economica, politica e sociale alle famiglie coltivatrici: oltre otto milioni di italiani senza diritti e tutele sociali e mai considerati giuridicamente vengono riconosciuti come categoria lavoratrice.

La riforma agraria di Bonomi, osteggiata da comunisti e latifondisti, riassegna le terre e libera dalla schiavitù le famiglie di mezzadri creando – di fatto – la più grande redistribuzione di ricchezza mai realizzata in Italia.

“L’influenza della presenza organizzata degli agricoltori, trova nelle campagne venete, terreno fertile – spiega Daniele Salvagno presidente regionale – la storia, infatti, ci restituisce nei ricordi figure importanti per la creazione delle prime forme di cooperazione, del credito oltre che volti noti della politica che hanno segnato in passato la diffusione radicale del pensiero democratico”.

L’autore sarà intervistato da Daniele Ferrazza Capo cronaca de “La Nuova Venezia” giornalista con esperienza anche di amministratore locale nel trevigiano, territorio dove l’aggregazione rurale ha pulsato e prodotto notevoli gruppi di animazione. La conversazione continuerà con l’intervento di Luca Rossetto docente universitario del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali di Agripolis che approfondirà gli aspetti attuali del primario illustrando una rigenerazione completa del sistema grazie al ritorno alla terra di molti giovani.

I lavori saranno introdotti da Pietro Piccioni direttore di Coldiretti Veneto.

**NUNZIO PRIMAVERA Siciliano di Enna, vive a Roma. Giornalista esperto sui temi sindacali, economici e agroalimentari. Fin dagli anni Settanta in Coldiretti, è stato redattore de “Il Coltivatore”, “Il Coltivatore Italiano” e “Campagna Amica”. Ha pubblicato con l’editrice Elledici Velar, insieme a padre Francesco Occhetta,Paolo Bonomi e il riscatto delle campagne per i cento anni della nascita del fondatore della Coldiretti. Inoltre, con l’editrice Pro Sanctitate Sacre & Profane. Viaggio tra cibi e fede nell’Italia delle sagre e La storia cambiata, cronache fra due millenni.

Scarica il PDF dell’invito

(Coldiretti Veneto)