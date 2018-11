Scuola: regione veneto approva piano offerta formativa 2019- 2020

Venezia, 21 nov. (AdnKronos) – Nuovi indirizzi scolastici e nuovi percorsi formativi nel sistema scolastico regionale: la Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore alla scuola Elena Donazzan, il piano dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. “Entrano nel panorama degli istituti veneti nuovi corsi – sottolinea l’assessore – che sostituiscono qualifiche ad esaurimento ed incrociano le nuove domande delle aziende e del mercato del lavoro, in particolare quelle legate all’economia ‘green’ e alle figure specializzate nella gestione delle acque e nel risanamento ambientale. La nuova programmazione dei corsi e degli indirizzi e frutto di un ampio lavoro di ricognizione e di confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con gli enti locali, che tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio, della sostenibilita del sistema formativo e del raccordo con il mondo del lavoro”.

Tra le novita, nuovi indirizzi formativi per tecnici ambientali, dell’acqua e del risanamento dell’ecosistema saranno attivati in Veneto in quattro diverse province: a Este (Padova), nell’istituto di istruzione superiore Atestino, a Vittorio Veneto (Treviso), nell’istituto superiore “Citta della Vittoria”, a Mestre (Venezia) presso la sede dell’Ipsia “Edison Volta”, e a Verona, presso l’Istituto superiore Ferraris-Fermi di via del Pontiere.

(Adnkronos)