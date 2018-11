Piramal Pharma Solutions presenta la sua nuova cGMP Kilo Lab Suite per il sito di Ingrediente Farmaceutico Attivo (API) ad Ennore, Chen

– Piramal Pharma Solutions (PPS), azienda leader nello sviluppo e produzione su commessa (CDMO), ha annunciato il completamento della sua nuova cGMP kilo lab suite presso il proprio impianto API (Active Pharmaceutical Ingredient) ad Ennore, Chennai, in India. La suite aprira’ formalmente il 1 dicembre 2018. Ennore e’ un sito API chiave nella rete di siti integrati PPS, con capacita’ che vanno dallo sviluppo precoce fino alla produzione commerciale, con una capacita’ disponibile di oltre 300kL. Il sito fornisce materiali di partenza primari, materie prime registrate, intermedi avanzati e API sia per aziende farmaceutiche grandi che biotech, in Nord America, Europa e mercati RoW (resto del mondo).

Spalleggiato da un centro di R&S di classe internazionale, l’impianto cGMP kilo lab di Ennore colmera’ il gap tra scoperta e sviluppo clinico precoce, rispondendo ai bisogni di diversi clienti di scoperta farmacologica che vogliono far avanzare rapidamente i loro programmi verso la fase clinica. Il sito opera in camera bianca certificata ISO-8, con sistemi di alimentazione a fluido singolo, sostiene temperature che vanno dai -90 C ai 200 C, e puo’ gestire dimensioni di lotti fino a 15 kg. Sviluppo e produzione successivi di API man mano che avanzano i programmi possono essere portati avanti nei siti Piramal di Riverview (USA), Aurora (Canada), Digwal (India), oltre ad Ennore.

Vivek Sharma, AD di Piramal Pharma Solutions, ha detto: “Ennore continua a crescere in termini di interesse dei clienti. Recentemente, abbiamo visto un aumento nella domanda di progetti di sviluppo precoce cGMP autonomi, accresciuta ulteriormente dalle richieste che vengono dai nostri clienti di scoperta, per sostenere l’offerta API di sviluppo clinico precoce dall’India. Con l’aggiunta di questo nuovo cGMP kilo lab, possiamo ora soddisfare le richieste cliniche di Fase I in vari siti Piramal: Ennore, Riverview ed Aurora. Con questo nuovo kilo lab, continuiamo ad offrire scelte ai nostri partner, mentre cercano di far avanzare i progetti da ‘concetto a commerciale’, tutto all’interno del network Piramal.”

Informazioni su Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) e’ una delle grandi societa’ diversificate dell’India, con una presenza nei servizi finanziari, consulenza e analisi farmaceutica e sanitaria. Il fatturato consolidato di PEL e’ stato di oltre 1,6 miliardi di dollari nell’esercizio 2018, con circa il 46% del fatturato generato fuori dall’India.

Nel farmaceutico, grazie a capacita’ produttive end-to-end in 13 siti mondiali ed una grande rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi, PEL vende un portafoglio di prodotti farmaceutici in diverse nicchie e fornisce un’intera gamma di servizi farmaceutici (anche nelle aree di iniettabili, HPAPI, etc.). L’azienda sta anche rafforzando la sua presenza nel segmento dei prodotti di consumo in India.

Il comparto consulenza e analisi sanitaria di PEL e’ il provider primario di analisi sanitaria, prodotti e servizi dati e analisi ad aziende leader mondiali nel farmaco, biotecnologie e tecnologie medicali e permette loro di prendere decisioni di business informate.

Nei servizi finanziari, Piramal Capital & Housing Finance Ltd. e’ registrata come societa’ finanziaria immobiliare della National Housing Bank (NHB) e impegnata in vari comparti di servizi finanziari. Fornisce opportunita’ di finanziamento sia wholesale che retail in tutti i settori. Nell’immobiliare, la piattaforma fornisce soluzioni finanziarie abitative ed altre nell’intera filiera di capitali dal private equity di fase iniziale, debito strutturato, debito senior secured, costi di costruzione e riduzione flessibile sulle locazioni. Il comparto wholesale in settori diversi dall’immobiliare comprende verticali separate – Corporate Finance Group (CFG) ed Emerging Corporate Lending (ECL). CFG fornisce soluzioni di finanziamento personalizzate ad aziende di vari settori come infrastrutture, energie rinnovabili, strade, industria, componenti auto etc. mentre ECL e’ focalizzata sui prestiti alle piccole e medie imprese (PMI). PCHFL attraverso le aziende del suo gruppo fornisce strategie personalizzate per investitori istituzionali e retail come il Mumbai Redevelopment Fund e focalizzati sull’apartment fund (attraverso Piramal Fund Management) e partnership strategiche con fondi pensionistici leader globali come CPPIB, APG e Ivanhoe Cambridge. La divisione ha anche lanciato una piattaforma di Distressed Asset Investing con Bain Capital Credit – India Resurgence Fund che investira’ in asset patrimoniali e/o di debito in vari settori (diversi dall’immobiliare) per guidare la ristrutturazione con una partecipazione attiva nell’inversione di tendenza. PEL ha anche investimenti azionari di lungo termine per un valore di 1 miliardo di dollari nel gruppo Shriram, un conglomerato finanziario leader in India.

PEL e’ quotata alla BSE Limited e alla National Stock Exchange of India Limited in India.

