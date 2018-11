Nuove auto famose, esperienze interattive, social e test di guida sono confermati per il LA Auto ShowR 2018

– LOS ANGELES, 20 novembre 2018 /PRNewswire/ –Coloro che parteciperanno al LA Auto ShowR di quest’anno avranno l’opportunita’ di provare diverse nuove attrazioni e attivazioni presso il Los Angeles Convention Center, dal 30 novembre al 9 dicembre. Utilizzando uno spazio di quasi 93.000 metri quadrati, il campus di LA Auto Show presentera’ numerose nuove esperienze interattive ed esposizioni curate tra cui simulatori, test di guida, aree gioco, auto personalizzate, le ultime soluzioni di mobilita’ cosi’ come alcuni veicoli mai visti prima, per partecipanti di tutte le eta’.

“Per un evento annuale, che esiste da piu’ di un secolo, il LA Auto Show continua ad essere un’attrazione primaria per gli abitanti di Los Angeles e per i turisti,” ha dichiarato Terri Toennies, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale di LA Auto Show e AutoMobility LA. “Coloro che parteciperanno quest’anno possono aspettarsi il ritorno delle esperienze interattive favorite dai fan cosi’ come nuove esperienze tutte da scoprire. Sia che si partecipiu’ con la famiglia, con gli amici o da soli, c’e’ qualcosa per tutti alla nostra fiera.”

Le esposizioni e le esperienze presentate al LA Auto Show 2018 includono (ma non si limitano a):

Immediatamente prima del LA Auto Show di quest’anno presso il Los Angeles Convention Center, si terra’ AutoMobility LA (dal 26 al 29 novembre), dove i leader del settore automobilistico e tecnologico si incontrano per discutere il futuro del trasporto, presentare nuovi veicoli e mostrare le loro ultime innovazioni a migliaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e su AutoMobility LAFondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto ShowR) e’ il maggiore salone dell’auto dell’America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi piu’ pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilita’. AutoMobility LA 2018 si terra’ al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprira’ al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA e’ il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show ha il supporto di Greater L.A. New Car Dealer Association (associazione dei nuovi rivenditori di auto dell’area di Los Angeles) ed e’ gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni aggiornate seguite il LA Auto Show su Twitter: twitter.com/LAAutoShow, tramite Facebook facebook.com/LosAngelesAutoShow o su Instagram https://www.instagram.com/laautoshow/ e iscrivetevi su http://www.laautoshow.com/ per ricevere le notifiche. Potete ascoltare le vecchie conferenze, interviste, e presentazioni sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito https://www.automobilityla.com/.

